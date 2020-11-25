Fitch прогнозирует экономический рост Монголии в 2021 году

CentralAsia (MNG) - Fitch сообщает, что объем реструктурированных кредитов, связанных с коронавирусом, вероятно, еще больше задержит решение вопросов качества активов банков Монголии.

По данным Банка Монголии, по состоянию на сентябрь 2020 года около 22% общих кредитов системы – или 3,8 трлн тугриков ($1 млрд 333 млн) в виде кредитов – были реструктурированы без каких-либо изменений в классификации кредитов. Эта цифра может вырасти до 30% от общего объема кредитов к концу 2020 года, учитывая сохраняющуюся доступность мер помощи до конца этого года, и добавит к значительному количеству проблемных кредитов (то есть проблемных кредитов плюс просроченных кредитов) 18% от общей суммы кредитов на конец третьего квартала 2020.

Fitch считает, что значительная часть заемщиков, получающих выгоду от отсрочки платежей, в конечном итоге перестанет работать, когда меры поддержки будут отменены.

Комбинированный эффект заключается в том, что более слабые банки со значительным объемом кредитов бизнесу могут понести чистые убытки в 2021 или 2022 годах, учитывая, что большая часть реструктурированных кредитов является бизнес-кредитами. Тем не менее, ожидается, что собственные кредитные качества коммерческих банков, рейтингуемых Fitch, сохранятся в рамках базового сценария.

Fitch прогнозирует экономический рост на уровне около 8% в 2021 году, а надежные резервы капитала банков должны в целом компенсировать негативное влияние пандемии на качество их активов и прибыльность.

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