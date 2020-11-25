Монгольский коммерческий банк выбирает Infosys Finacle для цифровой трансформации

CentralAsia (MNG) - XacBank, ведущий универсальный банк в Монголии, и Infosys Finacle, часть EdgeVerve Systems, дочерняя компания Infosys, полностью принадлежащая Infosys, во вторник объявили о выборе основных банковских, казначейских и корпоративных банковских решений Finacle для цифровой трансформации банка.

Пакет решений Finacle позволит банку провести всестороннюю трансформацию бизнеса для улучшения взаимодействия с клиентами, повышения операционной эффективности и гибкости для запуска индивидуальных предложений по запросу для непрерывных инноваций и роста. Благодаря цифровому базовому банковскому пакету, Finacle XacBank получит полный набор возможностей и открытую платформу, чтобы заложить прочную основу для своего цифрового будущего. В заявлении компании говорится, что фабрика цифровых продуктов позволит банку быстро развивать свои предложения, чтобы соответствовать динамике рынка.

Цэвэгжав Гумэнжав, главный исполнительный директор XacBank, сказал: «В XacBank мы стремимся быть предпочтительным банком в Монголии для всех сегментов наших клиентов, предоставляя современные возможности цифрового банкинга и надежно обслуживая их финансовые потребности. Чтобы укрепить нашу лидирующую позицию в будущем в условиях все более растущей конкуренции, мы почувствовали потребность в современной платформе. Учитывая растущую базу развертывания в Монголии, Finacle является проверенным решением для наших нужд. Я считаю, что с новой цифровой базовой банковской платформой Finacle у нас есть все возможности для того, чтобы с легкостью удовлетворить нынешние и будущие потребности наших клиентов, одновременно внося свой вклад в экономическое развитие Монголии».

Finacle — это основной банковский продукт, разработанный Infosys, который предоставляет банкам универсальные функции цифрового банкинга. В августе 2015 года Finacle стала частью EdgeVerve Systems Limited, дочерней компании Infosys, находящейся в полной собственности. Finacle используется банками в 100 странах для обслуживания более 1 миллиарда клиентов. Finacle уделяет большое внимание продуктовой стратегии и присутствию на мировом рынке.

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