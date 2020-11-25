Монголия и ЕС обменялись мнениями об итогах торговых и инвестиционных отношений

CentralAsia (MNG) - Европейский Союз и Монголия подводят итоги своих торговых отношений и ищут возможности для дальнейшего укрепления своей двусторонней повестки дня в области торговли и инвестиционного сотрудничества. Подкомитет по инвестициям и торговле при совместном Комитете Монголии и Европейского союза по сотрудничеству провел 23 ноября онлайн-заседание.

Платформой для этого обсуждения стал третий ежегодный подкомитет по торговле и инвестициям в рамках Соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС) между ЕС и Монголией, которое вступило в силу в 2017 году. Было опубликовано следующее резюме контрактных обязательств:

По вопросам торговли стороны:

• обсудили пути для Монголии более эффективного использования тарифных преференций в рамках специальной системы стимулирования устойчивого развития и надлежащего управления (GSP +) в рамках Всеобщей схемы преференций ЕС;

• выполнение обязательств Монголии по программе GSP +, в том числе в области детского труда и защиты окружающей среды;

• приняли к сведению положительные результаты проекта Европейской комиссии по оказанию помощи в сфере торговли Монголии (TRAM);

• обсудили возможное двустороннее соглашение о географических указаниях;

•изучили возможный регулярный диалог по вопросам безопасности пищевых продуктов и здоровья животных и растений.

Они также обсудили инвестиционную среду на обоих рынках и обеспокоенность ЕС по поводу некоторых монгольских законов, препятствующих иностранным инвестициям.

За подкомитетом по торговле и инвестициям 3 декабря 2020 года в режиме видеоконференции будет следить Совместный комитет ЕС-Монголия. Совместному комитету (под председательством поочередно министра иностранных дел Монголии и верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности) поручено обеспечить надлежащее функционирование СПС, установить приоритеты в отношении его целей и дать рекомендации для продвижения целей соглашения.

Кроме того, на полях заседания участники обсудили такие темы, как приоритетные направления сотрудничества по реализации Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Монголией и Европейским союзом и расширение взаимодействия в улучшении инвестиционного климата, а также фитосанитария и ветеринарная санитария, карантинные меры и сырьевая отрасль.

Также решено оформить совместный протокол по итогам заседания, и представить его на очередном заседании Совместного комитета Монголии и ЕС по сотрудничеству, которое состоится в декабре в режиме видеоконференции.

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