Во время карантина монгольские школьники учатся через приложение «Помощник учителя»

CentralAsia (MNG) - «Помощник учителя» — это сообщество, которое без задержек предоставляет учащимся качественное, всестороннее среднее и старшее школьное образование в электронной форме в рамках целей обучения Министерства образования Монголии. В настоящее время сообщество предоставляет услуги электронного обучения 86 процентам учителей средних школ Монголии и более 40 процентам старшеклассников, помогая им безотлагательно справляться с чрезвычайными ситуациями.

Учителя, которые используют приложение «Багшийн туслах» (помощник учителя), используют время своих учеников, чтобы смотреть видеоконтент, оценивать, насколько хорошо работает каждая тема, и назначать соответствующие задачи каждому ученику.

Кроме того, потребность старшеклассников в подготовке к общему вступительному тесту через приложение выросла на 40 процентов по сравнению с предыдущим годом, что свидетельствует о том, что важность электронного обучения начинает материализоваться.

Прошлой весной во время первого карантина приложение «Помощник учителя» провело ряд общих вступительных экзаменов для студентов, и 60 из 196 студентов, набравших 800 баллов по ЕГЭ, были подготовлены с приложением, что стало свидетельством результатов во время карантина.

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