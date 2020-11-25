Министерство горной промышленности Монголии разрабатывает план создания особой безопасной зоны

CentralAsia (MNG) - Министр горнорудной и тяжелой промышленности Монголии Г.Ёндон поручил объявить порты Гашуунсухайт и Шивээхурэн «Зелеными зонами», установив специальные охранные зоны на месторождениях, расположенных в основных экспортных регионах, и проведя диагностику для каждого водителя.

В настоящее время представители компаний, работающих в регионе, работают над детальным планом создания зеленой зоны и высоким уровнем организации режима всеобщей готовности или строго карантина.

В связи с пандемией министр провел шесть срочных онлайн-встреч с экспортерами горнодобывающей продукции, нефтетрейдерами и компаниями. На встрече были заслушаны проблемы, с которыми сталкиваются компании, обменялись мнениями о путях их решения, а также были даны официальные инструкции и рекомендации.

Горнодобывающие компании работают в нормальном режиме и имеют достаточно топлива и продуктов питания, но могут испытывать трудности с получением запасных частей и оборудования, связанного с эмбарго.

Министр поручил руководству предприятия обеспечить безопасность горняков, строго соблюдать режим инфекционного контроля и предоставить рабочим возможность быстрой диагностики.

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