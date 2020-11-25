Степень бакалавра медицинского университета Монголии признана в ФРГ

CentralAsia (MNG) - Монгольский национальный университет медицинских наук (МНУМН) основан в столице Монголии в 1942 году. С момента своего основания он непрерывно работает уже 78 лет.

МНУМН имеет восемь школ-компонентов: медицинскую, стоматологическую, фармацевтическую, биомедицинскую, медицинскую, медсестринскую, традиционную и аспирантуру в Улан-Баторе, а также три школы-филиала в аймаках Дархан-Уул, Дорноговь и Говь-Алтай.

В нем обучается более 11 000 студентов по программам бакалавриата. Программа бакалавриата по медицине аккредитована ASIIN (ASIIN — Агентство по аккредитации дипломных программ в области инженерии, информатики, естественных наук и математики) в 2016 году, Международным агентством по аккредитации в Дюссельдорфе, Германия. Учебное заведение университета известно своей престижной учебной программой в Монголии.

Монгольский национальный университет медицинских наук стремится выполнить три основные задачи, включая исследования, образование и социальный вклад, чтобы ответить на требования реформ, направленных на повышение их конкурентоспособности на международном уровне путем развития университетов, ориентированных на исследования. Из них исследования могут меняться в ответ на глобальные тенденции.

Медицинский факультет насчитывает более 3200 студентов бакалавриата, 140 аспирантов и 380 магистрантов, 142 факультета, 23 клинических факультета, в том числе 3 традиционных факультета с 15 командами профессоров. С 1999 года в школе внедрена интегрированная учебная программа на основе PBL (Problem-based Learning (PBL) — обучение по методу решения проблем вместо лекций), состоящая из 21 блока. Эта учебная программа была аккредитована Национальным советом по аккредитации высшего образования и оценена Ассоциацией медицинского образования в регионе Западной части Тихого океана в 2011 году.

Начиная с этого учебного года, университет вводит двухгодичный курс предварительного обучения и четырехлетний медицинский курс для всех студентов-медиков и стоматологов. Все студенты будут изучать анатомию, физиологию, биохимию, микробиологию, иммунологию, генетику, а также различные другие исследования, включая биостатистику, эпидемиологию, фармакологию и лабораторные классы в течение первых двух лет предварительной медицинской подготовки. С третьего по пятый курс студенты изучают клинические исследования по «блочно-интегрированной учебной программе». Клинические исследования проводятся на территории больничного комплекса с приставками к медицине, хирургии, педиатрии и другим специальностям непосредственного ухода за пациентами. С прошлого года студенты работали клерками в сельских больницах по всей Монголии.

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