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  25 ноября 2020
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В Ташкенте «из-за уменьшения количества больных» коронавирусом закрыли часть распределительных центров

CentralAsia (UZ) -  Некоторые распределительные центры в Ташкенте закрываются в связи с уменьшением количества больных, сообщает Минздрав Узбекистана.

Закрыт распределительный центр для больных COVID-19 и атипичной пневмонией в торговом центре «Атлас» в Учтепинском районе. Также планируется закрытие центра расположенного в спорткомплексе «Ёшлик».

По последним официальным данным, в Узбекистане количество случаев коронавируса достигло 71920 (+73), выздоровели всего 69118 (+64) и скончались в общей сложности 605 (+1) человек.

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