В Таджикистане число случаев коронавируса приблизилось к 12 тысячам

CentralAsia (TJ) - За минувшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.

Также за сутки 43 человека были выписаны из медицинских учреждений после выздоровления, число жертв остается прежним.

Таким образом, общее количество зараженных COVID-19 в Таджикистане достигло 11 971 человека, выздоровели — 11 355, при этом скончались 86 человек.

Коронавирус в Таджикистане

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