В Казахстане коронавирусом заражены более 127 тыс. человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 720 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 25 ноября сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Восточно-Казахстанская область - 160;
- Павлодарская область - 112;
- Северо-Казахстанская область - 112;
- Акмолинская область - 69;
- Костанайская область - 66;
- город Нур-Султан - 50;
- город Алматы - 43;
- Западно-Казахстанская область - 29;
- Алматинская область - 22;
- Карагандинская область - 18;
- Жамбылская область - 14;
- Атырауская область - 8;
- Актюбинская область - 6;
- Туркестанская область - 5;
- город Шымкент - 3;
- Мангистауская область - 2;
- Кызылординская область - 1.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 127 580 случаев заражения коронавирусом.