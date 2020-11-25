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  25 ноября 2020
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В Казахстане коронавирусом заражены более 127 тыс. человек

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 720 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 25 ноября сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 160;

- Павлодарская область - 112;

- Северо-Казахстанская область - 112;

- Акмолинская область - 69;

- Костанайская область - 66;

- город Нур-Султан - 50;

- город Алматы - 43;

- Западно-Казахстанская область - 29;

- Алматинская область - 22;

- Карагандинская область - 18;

- Жамбылская область - 14;

- Атырауская область - 8;

- Актюбинская область - 6;

- Туркестанская область - 5;

- город Шымкент - 3;

- Мангистауская область - 2;

- Кызылординская область - 1.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 127 580 случаев заражения коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане
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