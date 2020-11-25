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  25 ноября 2020
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Джо Байден представил кандидатов из своей команды на ключевые посты
Джо Байден
Джо Байден

CentralAsia (CA) -  Избранный президент США Джо Байден представил публике кандидатов на ключевые посты в своей администрации.

После того, как президент Трамп распорядился начать процесс передачи власти Байдену, демократ получил доступ к миллионам бюджетных долларов, ежедневным президентским брифингам по вопросам безопасности и разведки, а также полномочия отдавать распоряжения ключевым чиновникам, пишет ВВС.

Байден представил шесть человек из свое команды на ключевые посты:

  • Энтони Блинкен. Глава Госдепартамента
  • Джон Керри. Спецпосланник президента по климату
  • Эврил Хейнс. Директор национальной разведки
  • Алехандро Майоркас. Секретарь внутренней безопасности
  • Джейк Салливан. Советник президента по национальной безопасности
  • Линда Томас-Гринфилд. Посол США в ООН

Пока это не подтверждено, но СМИ сообщают о том, что на пост министра финансов будет номинирована Джанет Йеллен, при Обаме занимавшая пост председателя Федеральной резервной системы США.

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