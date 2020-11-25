Джо Байден представил кандидатов из своей команды на ключевые посты

CentralAsia (CA) - Избранный президент США Джо Байден представил публике кандидатов на ключевые посты в своей администрации.

После того, как президент Трамп распорядился начать процесс передачи власти Байдену, демократ получил доступ к миллионам бюджетных долларов, ежедневным президентским брифингам по вопросам безопасности и разведки, а также полномочия отдавать распоряжения ключевым чиновникам, пишет ВВС.

Байден представил шесть человек из свое команды на ключевые посты:

Энтони Блинкен. Глава Госдепартамента Джон Керри. Спецпосланник президента по климату Эврил Хейнс. Директор национальной разведки Алехандро Майоркас. Секретарь внутренней безопасности Джейк Салливан. Советник президента по национальной безопасности Линда Томас-Гринфилд. Посол США в ООН