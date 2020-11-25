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  25 ноября 2020
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Мэрия Ташкента закупила портретов президента Мирзиёева почти на $100 тысяч

CentralAsia (UZ) -  Аппарат управления мэрии Ташкента в мае провел тендер и закупил 4965 портретов президента Шавката Мирзиёева почти на 999 млн сумов (более $96,4 тысячи). Об этом говорится на портале госзакупок.

По договору изготовителем определена компания Kolorpak. Компания должна была поставить заказчику портреты двух размеров: 2894 портрета в багете в картонной упаковке размером 59×71 сантиметр по 200 тысяч сумов ($19) каждый, а также 2071 портрет размером 49×42 сантиметра по 140 тысяч сумов каждый ($13,5).

Компания Kolorpak, по данным местных СМИ, ранее стала генподрядчиком по изданию шести млн экземпляров нового учебника "Воспитание" и двух млн экземпляров учебника по информатике. Компания получила контракт за два с половиной месяца до начала учебного года, а соглашения с другими издательствами были изменены.

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