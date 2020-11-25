В Узбекистане началось тестирование китайской вакцины от COVID-19

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане проводится экспертиза документов первого и второго этапов клинических испытаний китайской вакцины и проверка ее качества. Об этом сообщает Агентство по развитию фармацевтической отрасли.

Как сообщалось ранее, в октябре министерство инновационного развития провело переговоры с представителями Института микробиологии Китайской академии наук и "Anhui Zhifei Longcom Biopharmacyeutical" об организации клинических испытаний рекомбинантной вакцины от коронавируса в Узбекистане.

Как отмечает агентство, Центр передовых технологий Мининноваций 19 ноября передал Государственному центру при Агентстве развития фармацевтической промышленности вакцины, образцы плацебо и соответствующие стандарты и реагенты, представленные для проверки.

Сейчас документы первого и второго этапов клинических испытаний данной вакцины изучают фармакологический комитет Государственного центра и лаборатория вакцин, сывороточных препаратов и микробиологического анализа Государственного центра экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинского оборудования.

Проверкой качества вакцины занимаются лаборатория стандартизации и фармакотоксикологическая лаборатория.

Ранее сообщалось, что производство вакцины китайского производства приостановлено в Бразилии из-за «серьезных последствий».

На прошлой неделе стало известно, что Узбекистан готовится к третьему этапу тестирования китайской вакцины от коронавируса, который будет протестирован на 5000 добровольцах. Ранее министр инновационного развития Иброхим Абдурахманов сообщил в интервью СМИ, что в Узбекистане планируется испытать вакцины из Китая, России, Европы и США.