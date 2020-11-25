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  25 ноября 2020
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В Монголии за сутки выявили 27 новых случаев коронавируса. Всего — 699

CentralAsia (MNG) -  За вторник в Монголии проведено 3103 ПЦР тестов на коронавирус, и 27 из них дали положительные результаты. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила начальник отделения мониторинга и исследования Национального исследовательского центра инфекционных заболевания (НИЦИЗ) А.Амбасэлмаа.

Число вылечившихся от COVID-19 составляет 349 человек, 350 пациентов находятся на стационарном лечении в НИЦИЗ и Центральном военном госпитале. Один из них находится в очень тяжелом состоянии, он подключен к аппарату ИВЛ, 3 — в тяжелом состоянии, 56 — в состоянии средней тяжести, а 291 пациент имеет легкую форму заболевания.

Таким образом, на сегодняшний день в Монголии зарегистрировано 699 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Коронавирус в Монголии
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