В Турции выявили рекордное число новых случаев коронавируса

CentralAsia (CA) - В Турции за минувшие сутки зарегистрировано рекордное количество новых случаев коронавируса. Так, COVID-19 выявлен у 7381 человека, также за сутки умер 161 пациент. За 24 ноября 162 231 человек сдал тест на коронавирус.

Согласно таблице данных Министерства здравоохранения, за последние 10 дней ежедневный прирост зараженных увеличился в два раза.

«Сегодня у нас выявлен 7381 новый случай коронавируса. Число пациентов с тяжелым течением инфекции достигло 4543 человек. Ход эпидемии можем изменить только мы, важно чтобы вы соблюдали меры, которые мы принимаем против коронавируса. Держитесь подальше от мест массового скопления, если в этом нет необходимости», - обратился населению министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

