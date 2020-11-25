В Казахстане от коронавируса выздоровели еще 700 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 701 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 114 347 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Нур-Султан - 14 835;
- Алматы - 14 740;
- Атырауская область - 11 286;
- Карагандинская область - 10 552;
- Восточно-Казахстанская область - 10 432;
- Западно-Казахстанская область - 7130;
- Северо-Казахстанская область - 5389;
- Шымкент - 5160;
- Алматинская область - 4918;
- Павлодарская область - 4668;
- Акмолинская область - 4194;
- Жамбылская область - 4180;
- Костанайская область - 3639;
- Туркестанская область - 3378;
- Актюбинская область - 3312;
- Мангистауская область - 3286;
- Кызылординская область - 3248.
Коронавирус в Казахстане
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