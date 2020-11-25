В Казахстане от коронавируса выздоровели еще 700 человек

Иллюстративное фото // АКИpress

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 701 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 114 347 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Нур-Султан - 14 835;

- Алматы - 14 740;

- Атырауская область - 11 286;

- Карагандинская область - 10 552;

- Восточно-Казахстанская область - 10 432;

- Западно-Казахстанская область - 7130;

- Северо-Казахстанская область - 5389;

- Шымкент - 5160;

- Алматинская область - 4918;

- Павлодарская область - 4668;

- Акмолинская область - 4194;

- Жамбылская область - 4180;

- Костанайская область - 3639;

- Туркестанская область - 3378;

- Актюбинская область - 3312;

- Мангистауская область - 3286;

- Кызылординская область - 3248.

Коронавирус в Казахстане

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