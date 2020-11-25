Подписан меморандум о курсе во ВГИКе для студентов из Узбекистана

CentralAsia (UZ) - В Национальном агентстве ”Узбеккино» подписан меморандум с Фархадом Махмудовым по специальным курсам для студентов из Узбекистана во Всероссийском государственном институте кинематографии (ВГИК).

Творческую мастерскую, созданную для узбекских студентов, возглавит Фархад Махмудов. Теперь 15 молодых кинематографистов получат возможность бесплатно учиться во Всероссийском государственном институте кинематографии на конкурсной основе, сообщили в агентстве.

Актер Фархад Махмудов заявил, что обучение Узбекской молодежи в самом престижном институте кинематографии СНГ после длительного перерыва станет позитивным толчком для узбекского кино.

В этом году во ВГИК впервые были приняты 7 узбекских молодых кинематографистов. Было объявлено, что «Узбеккино» при поддержке Российского Федерального агентства по делам СНГ (Россотрудничество) оплатит контракт, общежитие и стипендии для талантливых студентов. На данный момент в престижном институте кинематографии организуют отдельные курсы для узбекских студентов.