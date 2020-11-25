В Швейцарии женщина с ножом напала на посетителей магазина
- Азия и мир, происшествия
- 10:27, 25 ноября 2020
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CentralAsia (CA) - В швейцарском городке Лугано 28-летняя жительница ранила ножом двух посетительниц торгового центра.
По словам очевидцев, которые задержали женщину до приезда полиции, во время нападения она несколько раз прокричала о своей принадлежности к террористической организации ИГИЛ, сообщает Euronews.
Женщина ранее было известна спецслужбам как радикальная исламистка. Федеральная полиция не исключает, что речь идет о первом италоязычном кантоле Тичино теракте. Сообщается, что одна из пострадавших получила тяжелые травмы, но сейчас ее жизнь вне опасности. Возбуждено уголовное дело.