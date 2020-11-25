Объявлены самые смешные фотографии домашних питомцев 2020 года

CentralAsia (CA) - Ежегодная премия Comedy Pets Photography Awards объявила победителей конкурса самых смешных фотографий домашних питомцев 2020 года.

Организаторы отметили, что во время карантина из-за пандемии коронавируса, люди стали посвящать больше времени своим домашними любимцам.

Всего в конкурсе было представлено более двух тысяч работ из 81 страны. В финал попали 40 фотокарточек. Объявлены 16 победителей. Смотреть на эти фото без улыбки просто невозможно, подчеркивают организаторы.