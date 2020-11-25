Как происходит передача власти в США новому президенту?

Джо Байден и Дональд Трамп // Reuters / Kevin Lamarque

CentralAsia (CA) - Упорядоченная передача или транзит власти после президентских выборов в США регламентируется законом на протяжении почти 60 лет. Таким образом Конгресс обеспечивает гарантии того, что американцы в переходный период не останутся без действующего правительства. Сразу после выборов нового президента в США начинается двухмесячная подготовка к передаче власти, в которой каждый день на счету, передает немецкая телекомпания Deutsche Welle.

До 20 января действующий глава государства Дональд Трамп еще занимает президентский пост, может оставаться в Белом доме и пользоваться президентским самолетом. Но его политическое влияние уже ограничено.

Президент США обладает беспрецедентной полнотой власти. Поэтому уже с первого дня после официального вступления в должность новый президент Джо Байден должен будет приступить к работе и быть в состоянии принимать решения, в частности, касающиеся вопросов безопасности. В качестве верховного главнокомандующего вооруженными силами страны он несет ответственность за 1,3 млн солдат и знает секретный код, который в случае чрезвычайной ситуации необходим для того, чтобы привести в действие процедуру использования ядерного оружия.

Президент США вместе с правительством несет ответственность за госбюджет в размере почти пяти триллионов долларов. Переходная команда Байдена получит доступ к более 6 миллионам долларов из государственной казны на временные расходы. Кроме того, ее члены могут официально вести переговоры с государственными чиновниками. Формальное начало передачи власти команде Байдена станет очевидным после того, как она начнет использовать под своими заявлениями подпись gov. (от англ. government - правительство)

В период транзита власти новый президент должен не только сформировать кабинет, но и позаботиться о том, чтобы были заняты важные посты в Белом доме, министерствах и ведомствах. Список из 1200 кандидатов, предлагаемых президентом, должен быть затем утвержден Сенатом. Перечень из еще 9000 ведущих должностей, на которые президент должен назначить новых людей, он получает в виде книги, которую американцы называют plum book. Кроме того, президенту предстоит ознакомиться и с 1000 страницами материалов, посвященных текущей ситуации в стране и касающихся управления ею.

После завершения подсчета голосов во всех штатах результаты голосования до 8 декабря должны быть отправлены в Вашингтон. Члены коллегии выборщиков — 538 мужчин и женщин - должны проголосовать до 14 декабря. По сути, это лишь формальность, которая отражает результаты выборов во всех штатах. Но результат голосования коллегии выборщиков будет оглашен лишь 6 января на совместном заседании обеих палат Конгресса. Только тогда официально станет известно, кто будет следующим президентом США, а кто - вице-президентом.

Одна из главных причин такого долгого процесса — это сложная система непрямых выборов, при которой члены коллегии выборщиков, избранные в каждом штате, могут проголосовать за президента только после основного этапа голосования, в нем принимают участие все американцы, имеющие право голоса.

Формально рядовые избиратели голосуют не за того или иного кандидата в президенты, а за выборщиков. Все процедуры и сроки, связанные с проведением выборов в США, прописаны в законах, которым больше ста лет. Нарушать этот порядок, многим кажущийся архаичным, тем не менее никто не хочет.

Инаугурация президента состоится 20 января 2021 года. В этот же день новый президент въедет в Белый дом.

После инаугурации он получит и секретный код, необходимый для использования ядерного оружия США. Как только президент официально вступит в должность и об этом станет известно публично, рядом с ним будет всегда находиться офицер с «ядерным чемоданчиком».

Ранее Джо Байден представил публике кандидатов из своей команды на ключевые посты в администрации президента.