Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 72 039

- Узбекистан, общество
- 11:34, 25 ноября 2020
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CentralAsia (UZ) - По состоянию на 24 ноября количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 72 039 (+192).
По данным Минздрава, случаи новых заболеваний выявлены в 7 областях страны.
За сутки скончался 1 пациент с коронавирусом, в результате чего общее число летальных исходов достигло 605.
В целом выздоровели 69 302 (+184) человека, а показатель выздоровления составил 96%.
️В настоящее время из 2132 пациентов, проходящих лечение в медицинских учреждениях, 199 находятся в тяжёлом состоянии, а 50 - в критическом.