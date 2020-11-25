Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 72 039

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 24 ноября количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 72 039 (+192).

По данным Минздрава, случаи новых заболеваний выявлены в 7 областях страны.

За сутки скончался 1 пациент с коронавирусом, в результате чего общее число летальных исходов достигло 605.

В целом выздоровели 69 302 (+184) человека, а показатель выздоровления составил 96%.

️В настоящее время из 2132 пациентов, проходящих лечение в медицинских учреждениях, 199 находятся в тяжёлом состоянии, а 50 - в критическом.