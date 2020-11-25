Президент Монголии наложил вето на законопроект о госбюджете на 2021 год

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Баттулга Халтмаа наложил вето на законопроект о государственном бюджете на 2021 год и законопроекты об ассигнованиях. Уведомительное письмо было направлено спикеру парламента, председателю Великого Государственного Хурала Монголии (парламент страны - ВГХ) Г.Занданшатару вчера, 24 ноября.

Законопроект о государственном бюджете на 2021 финансовый год был принят на пленарном заседании ВГХ 13 ноября вместе со своими законопроектами об ассигнованиях и представлен президенту 18 ноября 2020 года.

Окончательные чтения законопроекта о государственном бюджете на 2021 год совпали с днями, когда в Монголии была зафиксирована первая внутренняя передача COVID-19, которая перевернула жизнь людей и принесла с собой большие риски для экономики страны.

Однако утвержденный Государственный бюджет на 2021 год не соответствует текущим обстоятельствам, учитывая, что закон не устраняет расточительные расходы путем установления строгих критериев движения денежных средств и инвестиционных расходов, а также не отражает реалистичный и разносторонний анализ национальных и глобальных экономических условий, считает Х.Баттулга.

Например, ключевой вопрос закупки вакцин не был замечен членами парламента, которые четко осознают тот факт, что это вопрос защиты жизни и благополучия людей. По словам президента, закупка вакцин не нашла отражения в законопроекте о государственном бюджете, хотя есть смутные надежды на иностранную помощь.

Таким образом, Баттулга считает необходимым внести следующие изменения в Закон о государственном бюджете на 2021 год:

• сократить общие расходы бюджета на 20 процентов и создать чрезвычайный фонд, предназначенный для преодоления проблем и вызовов;

• разработать программу по оказанию помощи в размере 1 млн тугриков на семью, состоящую из 200 000 тугриков в виде наличных и 800 000 тугриков в виде купонов на продукты питания, производимые только национальными компаниями;

• израсходовать определенную сумму денег, сэкономленную в результате сокращения бюджета, на закупку вакцин против COVID-19 и защиту здоровья населения;

• разработать генеральный план поддержки предприятий и компаний, а также проводить политику, направленную на уделение особого внимания малым и средним предприятиям и самозанятым лицам с нерегулярным доходом, таким как парикмахеры, плотники, водители такси.

Учитывая, что для достижения этих целей возникла необходимость, президент наложил вето на весь законопроект о государственном бюджете на 2021 год и законопроекты об ассигнованиях в соответствии со статьей 33.1.1 Конституции Монголии и статьей 12.8 Закона. о президенте Монголии.

источник: администрация президента Монголии

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