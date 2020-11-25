Назван самый ранний симптом коронавируса

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- 12:21, 25 ноября 2020
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CentralAsia (CA) - Испанские ученые из Барселонского университета заявили, что сухость и неприятные ощущения в носоглотке возникают у людей, заразившихся коронавирусом, еще до потери обоняния и вкуса.
Большинство людей теряют нюх и вкус из-за коронавируса. По мнению специалистов, это связано с поражением Sars-CoV-2 эпителия носоглотки. Коронавирус атакует бокаловидные клетки, разбросанные по эпителию дыхательного и кишечного трактов. Эти клетки выделяют фермент-рецептор, с которым соединяется белок вируса, позволяющий ему проникать в здоровые клетки человеческого организма, пишет gazeta.ru.
Они же продуцируют муцины — компонент слизи, выделяемой для защиты дыхательных путей от вирусов.
Потеря обоняния может быть связана с тем, что пораженные коронавирусом клетки перестают эту слизь выделять. Слизь же, в свою очередь, нужна для получения информации одорантов — веществ, отвечающих за запахи.