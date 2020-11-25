[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 ноября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Назван самый ранний симптом коронавируса

CentralAsia (CA) -  Испанские ученые из Барселонского университета заявили, что сухость и неприятные ощущения в носоглотке возникают у людей, заразившихся коронавирусом, еще до потери обоняния и вкуса.

Большинство людей теряют нюх и вкус из-за коронавируса. По мнению специалистов, это связано с поражением Sars-CoV-2 эпителия носоглотки. Коронавирус атакует бокаловидные клетки, разбросанные по эпителию дыхательного и кишечного трактов. Эти клетки выделяют фермент-рецептор, с которым соединяется белок вируса, позволяющий ему проникать в здоровые клетки человеческого организма, пишет gazeta.ru.

Они же продуцируют муцины — компонент слизи, выделяемой для защиты дыхательных путей от вирусов.

Потеря обоняния может быть связана с тем, что пораженные коронавирусом клетки перестают эту слизь выделять. Слизь же, в свою очередь, нужна для получения информации одорантов — веществ, отвечающих за запахи.

print
  • В Узбекистане началось тестирование китайской вакцины от COVID-19
  • Алина Кабаева за год заработала более $10 миллионов в медиа , - The Insider
  • В Казахстане число вылечившихся от коронавируса резко возросло за сутки


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com