На южной границе Туркменистана выпал снег толщиной 20 см

CentralAsia (TM) - 22 ноября в городе Серхетабат (ранее Кушка) на юге Туркменистана за сутки выпало 27 мм осадков – это полуторамесячная норма для местности. Из них 20 мм в виде снега, сообщает издание «Метеожурнал».

Высота снежного покрова достигла 20 см. В целом, по информации издания, за ноябрь в Кушке уже выпало две с половиной месячной нормы осадков.

Снег выпал также в Тагтабазаре и Серахсе, передают "Хроники Туркменистана".

Во второй половине ноября в странах Центральной Азии резко похолодало. В Туркменистане температура местами опускалась до -14 градусов, что не типично для текущего времени года.

В ближайшие дни ожидается постепенное повышение температуры.