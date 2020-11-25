[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 ноября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
На южной границе Туркменистана выпал снег толщиной 20 см

CentralAsia (TM) -  22 ноября в городе Серхетабат (ранее Кушка) на юге Туркменистана за сутки выпало 27 мм осадков – это полуторамесячная норма для местности. Из них 20 мм в виде снега, сообщает издание «Метеожурнал».

Высота снежного покрова достигла 20 см. В целом, по информации издания, за ноябрь в Кушке уже выпало две с половиной месячной нормы осадков.

Снег выпал также в Тагтабазаре и Серахсе, передают "Хроники Туркменистана".

Во второй половине ноября в странах Центральной Азии резко похолодало. В Туркменистане температура местами опускалась до -14 градусов, что не типично для текущего времени года.

В ближайшие дни ожидается постепенное повышение температуры.

print
  • Дарига Назарбаева баллотируется в Мажилис Казахстана
  • Франция начала смягчать карантин
  • Узбекистан намерен закупить вакцины от коронавируса для всего населения страны, - СМИ Британии


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com