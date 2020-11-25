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  25 ноября 2020
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Байден заявил, что его правление не будет «третьим сроком Обамы»
Барак Обама и Джо Байден
Барак Обама и Джо Байден
// The New York Times

CentralAsia (CA) -  Избранный президент США Джо Байден заявил, что не собирается превращать свое правление в третий срок бывшего президента Барака Обамы, при котором он был вице-президентом.

«Это не третий срок Обамы, потому что мы сталкиваемся с совершенно другим миром, чем в администрации Обамы/Байдена. Президент Трамп изменил ландшафт», - цитирует Байдена «Интерфакс».

Также Байден рассказал о планах на первые 100 дней президентства.

По его словам, он хочет провести иммиграционную реформу, отменить указы Дональда Трампа об окружающей среде и помочь властям штатов в борьбе с COVID-19.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, но официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны в декабре. На основании имеющихся данных, 7 ноября ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента.

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