Дарига Назарбаева баллотируется в Мажилис Казахстана

CentralAsia (KZ) - Партия Nur Otan утвердила список кандидатов в депутаты Мажилиса Казахстана.

Как сообщили в партии, список состоит из 126 кандидатов, из них 77 кандидатов определены по итогам внутрипартийных праймериз, 49 человек по центральной партийной квоте.

Из общего списка кандидатов действующие депутаты Мажилиса парламента составляют не более 20%, представители госуправления — 13%, образования и здравоохранения — 12%, неправительственных организаций — 9% и промышленности — 8%.



Отмечается, что почти треть списка – это женщины. Средний возраст кандидатов в сравнении с предыдущим партийным списком снизился на 4 года и составил 48 лет.

В список вошли экс-председатель Сената Дарига Назарбаева, премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин, заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек.

Nur Otan — правящая и крупнейшая пропрезидентская партия Казахстана. Основана в 1999 году по инициативе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева как партия «Отан», он же является ее лидером.

Выборы в парламент Казахстана назначены на 10 января 2021 года.

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