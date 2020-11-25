Алина Кабаева за год заработала более $10 миллионов в медиа , - The Insider

CentralAsia (CA) - Алина Кабаева получает сотни миллионов рублей в медиахолдинге бизнесмена Юрия Ковальчука — экс-партнера президента Владимира Путина по кооперативу «Озеро». Люди из его окружения оказались также связаны с имуществом, которым владеет семья Кабаевой.

Почти 800 миллионов рублей (более 10 млн.долларов США) заработала Алина Кабаева на посту главы совета директоров Национальной медиа группы в 2018 году — будучи депутатом Госдумы она получала в 80 раз меньше. Это удалось выяснить благодаря утечке базы ФНС. The Insider подчеркивает, что информацию удалось подтвердить. Медиахолдингу, акционером которого является Юрий Ковальчук, принадлежат акции РЕН-ТВ, Первого канала, СТС, Пятого канала, «Известий», при этом он получает субсидии из бюджета. Ковальчука называют членом ближайшего окружения Владимира Путина. Но он не единственный, кто обеспечивает финансовую стабильность Кабаевой и ее семьи.

По данным The Insider, мать бывшей гимнастки руководит спортивным комплексом Кунцево и зарабатывает на сдаче в аренду площадей, например, «Роснефти» — госкомпанией руководит Игорь Сечин, также близкий к Путину человек. От подчиненного олигарха Аркадия Ротенберга сестра Кабаевой получила квартиру, а бабушка участок и дом. По данным the Insider, члены семьи Кабаевой получали и другое имущество из рук представителей российской элиты, близких в Владимиру Путину.

Таблоиды писали о возможной связи Кабаевой и Путина, но сами они никогда не подтверждали слухи о своих отношениях.

Кабаева возглавила совет директоров "Национальной медиа группы" в 2014 году. До того она шесть лет возглавляла его общественный совет. НМГ – крупнейший в России частный медиахолдинг, он владеет федеральными Пятым каналом и каналом РЕН, газетами "Спорт-экспресс" и "Известия", долями в СТС-медиа и Первого канала. С октября группа стала российским партнёром онлайн-кинотеатра Netflix.

В ноябре 2019 года издание "Открытые медиа" оценило одну только недвижимость Кабаевой и её семьи более чем в миллиард рублей. Последняя опубликованная декларация Алины Кабаевой датируется 2013 годом, когда она была депутатом Госдумы. Тогда её заявленный доход был около 11 миллионов рублей. "Национальная медиа группа" не публикует годовые отчёты и статью The Insider не комментировала.

В 2008 году газета "Московский корреспондент" объявила, что президент России Владимир Путин развёлся с женой и собирается жениться на Алине Кабаевой. Сразу после публикации издание приостановило свою работу, а позднее было закрыто.

Справка:

Алина Кабаева родилась 12 мая 1983 года в Ташкенте. Hачала заниматься художественной гимнастикой в Ташкенте в 3,5 года. В 11-летнем возрасте Алина с матерью переехала из Ташкента в Москву для тренировок у Ирины Винер (супруга миллиардера Алишера Усманова).