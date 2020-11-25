The Times: Способность Путина оказывать влияние на события в стране и за ее пределами слабеет

Президент России Владимир Путин

CentralAsia (CA) - Способность российского президента оказывать влияние на события в стране и за ее пределами выглядит все более слабеющей, пишет американское издание The Times.

Как отмечает авторы статьи газеты, когда московские аналитики предупредили Путина, что Джо Байден будет во многом римейком Барака Обамы, сердце российского лидера, без сомнения, упало. Он не выглядит готовым к еще одной схватке за международное лидерство. Путин с Обамой недолюбливали друг друга; сейчас он похоже исчерпал ресурсы, необходимые для того, чтобы тягаться с очередной итерацией американо-российского противостояния.

Вопрос, набивший оскомину за последние 20 лет: оставаться Путину или уходить? И если он собирается откланяться, то когда и на каких условиях? - задается вопросом автор материала The Times. Подтасованный референдум по конституции открыл д«ля него возможность выдвинуться еще на два срока — в 2024 и 2030 гг. Если он это сделает и победит, то сможет править до 2036 года. Ему будет тогда под 85, отмечает Times.

Но, пока не просматривается никаких признаков того, чтобы он подыскивал себе какой-то молодой талант, из которого можно было бы вырастить наследника. Кроме того, встает вопрос об иммунитете от уголовного преследования после того, как он покинет пост. Путину нужны более твердые гарантии, чем те, что были даны его предшественнику Борису Ельцину, пишет газета. Вот почему на прошлой неделе российская Дума приняла закон, гарантирующий защиту от любого расследования или уголовного преследования бывшим президентам и членам их семей, говорится в статье.

Путин любит перестраховываться, подчеркивает автор. С одной стороны, он устроил все так, что сможет править до конца. С другой — поспособствовал принятию законов, которые позволят ему уйти, не опасаясь, что в дверь его пенсионерского дворца однажды постучат. Это дает ему душевный покой, однако все в итоге сводится к тому, остается ли у Путина все еще желание править.

Куда ни посмотри — от недавней войны между Азербайджаном и Арменией до выборов в Молдове, где проиграл «обласканный Кремлем кандидат», и поддержанного Кремлем жестокого подавления протестов в Беларуси — Россия, похоже, теряет свои позиции, отмечает Times.