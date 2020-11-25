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  25 ноября 2020
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Азербайджанская армия вошла в Кельбаджарский район в Карабахе
иллюстративное фото
иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении, подразделения Азербайджанской Армии 25 ноября вошли в Кельбаджарский район, сообщается на сайте Минобороны Азербайджана.

Для обеспечения движения подразделений в этом направлении завершены инженерные работы, производится разминирование и подготавливаются труднопроходимые горные дороги по маршруту движения войск, говорится в сообщении ведомства.

Трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе был подписан 10 ноября. А передача района под контроль Баку была назначена на 25 ноября.

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