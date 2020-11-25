В России число случаев коронавируса увеличилось на 23,6 тыс. за сутки

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 23 675 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 ноября сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 5 156 (21,8%). Таким образом, всего в стране нарастающим итогом зафиксировано 2 162 503 случая (+1,1%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 73,7 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 452 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 486 272 человека.

