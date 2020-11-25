В России зафиксировано рекордное количество умерших от коронавируса

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CentralAsia (CA) - В России за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 507 человек, передает оперативный штаб.

Данный показатель является рекордным за все время пандемии в РФ. Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Санкт-Петербурге – 85 и Москве – 75.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 37 538 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 2,1 млн человек, выздоровели — 1,6 млн, под медицинским наблюдением остаются 486 272 пациента.