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  25 ноября 2020
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В России зафиксировано рекордное количество умерших от коронавируса
// АКИpress

CentralAsia (CA) -  В России за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 507 человек, передает оперативный штаб.

Данный показатель является рекордным за все время пандемии в РФ. Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Санкт-Петербурге – 85 и Москве – 75.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 37 538 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 2,1 млн человек, выздоровели — 1,6 млн, под медицинским наблюдением остаются 486 272 пациента.

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