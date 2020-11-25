Шотландия начнёт бесплатно выдавать женщинам гигиенические средства

CentralAsia (CA) - Шотландия стала первой страной в мире, обеспечившей женщинам бесплатный доступ к гигиеническим продуктам на время менструации. Соответствующий закон был единогласно одобрен в парламенте в Эдинбурге во вторник, 24 ноября, передает DW.

Мера была принята в целях борьбы с бедностью. "Мы все согласны с тем, что никто не должен беспокоиться о том, где достать тампоны в следующий раз", - сказала депутат Моника Леннон.

Теперь законодатели должны будут разработать общенациональную систему, гарантирующую женщинам доступ к гигиеническим продуктам. В соответствии с законом, тампоны и прокладки можно будет получить бесплатно в специализированных общественных местах, таких как культурно-спортивные центры, молодежные клубы и аптеки. Кроме того, туалеты школ и университетов, где менструальные продукты были доступны и ранее, снабдят дополнительными средствами гигиены. Налогоплательщикам нововведения обойдутся в 24 млн фунтов (32 млн долларов).

Премьер-министр Шотландии Никола Стерджен назвала закон "важной политической мерой для женщин и девушек". "Я горжусь тем, что могу проголосовать за этот новаторский закон и сделать Шотландию первой страной в мире, обеспечившей бесплатный доступ к менструальным продуктам для всех, кто в них нуждается", - написала глава шотландского правительства в своем Twitter.