Из Кембриджского университета пропали записные книжки Чарльза Дарвина

CentralAsia (CA) - Из архива библиотеки Кембриджского университета в Великобритании пропали две рукописи английского натуралиста и основоположника эволюционной биологии Чарльза Дарвина, сообщает The Guardian.

С 2000 года в библиотеке считали, что записные книги Дарвина были помещены не в тот раздел архива. Две записные книги тогда изъяли из архива для фотографирования, после чего выяснилось, что синяя коробка с записями так и не была возвращена на место. Руководство библиотеки сообщило в полицию, и книги были внесены в базу данных украденных произведений Интерпола.

Как пишет издание, в одном из этих блокнотов Дарвин сделал зарисовку «Древа жизни» в 1837 году, представляющего собой схему эволюционного развития живых существ.

