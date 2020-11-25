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  25 ноября 2020
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Из Кембриджского университета пропали записные книжки Чарльза Дарвина

CentralAsia (CA) -  Из архива библиотеки Кембриджского университета в Великобритании пропали две рукописи английского натуралиста и основоположника эволюционной биологии Чарльза Дарвина, сообщает The Guardian.

С 2000 года в библиотеке считали, что записные книги Дарвина были помещены не в тот раздел архива. Две записные книги тогда изъяли из архива для фотографирования, после чего выяснилось, что синяя коробка с записями так и не была возвращена на место. Руководство библиотеки сообщило в полицию, и книги были внесены в базу данных украденных произведений Интерпола.

Как пишет издание, в одном из этих блокнотов Дарвин сделал зарисовку «Древа жизни» в 1837 году, представляющего собой схему эволюционного развития живых существ.

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