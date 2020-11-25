Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли премьер-министра Канады, выдавая себя за Грету Тунберг

Джастин Трюдо // РИА Новости

CentralAsia (CA) - Российские пранкеры Вован и Лексус вместе с третьим человеком в роли шведской экоактивистки Греты Тунберг разыграли премьер-министра Канады Джастина Трюдо, сообщает The Guardian.

Не давно Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, называющие себя Вован и Лексус, выложили в сеть запись телефонного разговора, в котором они дают Трюдо советы касательно мировой политики и просят его познакомить их с персонажами мультсериала «Южный парк» Терренсом и Филлипом.

Во время телефонного разговора с Трюдо еще одна участница розыгрыша, изображавшая Тунберг, рассказывает премьер-министру Канады, что обеспокоена «нарастающим международным кризисом и предчувствием третьей мировой войны».

Этот телефонный разговор состоялся в январе, спустя несколько дней после того, как иранское правительство сбило украинский пассажирский самолет, в результате чего погибли 176 человек.

«Вы взрослые, но ведете себя как дети. Мы можем мир сделать мир лучше, если полюбим друг друга. Мы можем сделать мир таким, что в нем для всех найдется место, — для черных и белых, христиан и мусульман, Трампа и Путина, для вас и меня. Для Бориса Джонсона, для Корбина и даже для Терренса и Филлипа, которые тоже знамениты в вашей стране», - говорит ненастоящая Грета Тунберг.

«Именно так и должно быть», - отвечает ей Трюдо.

После слов Трюдо о том, что визит Тунберг в Монреаль в 2019 году накануне выборов в федеральные органы власти «помог предопределить» исход в вопросе изменения климата, Тунберг перебивает его и говорит: «Но тогда выйдите из НАТО. Бросьте оружие. Собирайте цветы. Улыбайтесь природе».

Трюдо отвечает ей: «Я тоже мечтаю о мире, где солдаты не нужны, но мы пока еще не живем в таком мире, к сожалению».

Далее Грета обвиняет Меган Маркл в том, что та «манипулирует» принцем Гарри — в момент разговора эта пара пыталась решить, стоит ли им переехать в Канаду. А затем Грета спрашивает Трюдо, может ли он представить ее Терренсу и Филлипу.

«Я был бы счастлив это сделать. Попрошу моих помощников выяснить, как мы можем с тобой связаться. Сейчас у меня с собой нет их прямых контактов», - ответил Трюдо.

Он наконец понял, что его разыгрывают, когда Грета снова спросила, можно ли познакомить ее с Терренсом и Филлипом.

«Подожди, Терренс и Филлип — это не те, что были в «Южном парке»?— спрашивает Трюдо. Я лично их не знаю, но думаю, что это пародия на канадцев из «Южного парка». И после этих слов Трюдо завершает разговор.

Среди других жертв розыгрышей Вована и Лексуса был Элтон Джон, в разговоре с которым они выдавали себя за президента России Владимира Путина, якобы желавшего обсудить с певцом вопрос прав сексуальных меньшинств. Также в этом году они разыграли президента Польши Анджея Дуду.

Терренс и Филлип — персонажи мультипликационного сериала «Южный Парк», канадские телевизионные комики, выпускающие свое телешоу и снявшиеся в нескольких полнометражных фильмах. Терренс и Филлип — комический дуэт, они, как правило, появляются и выступают только вместе.