Узбекистан вернул на родину ещё 17 граждан, оказавшихся в тяжелом положении в России

CentralAsia (UZ) - Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана в сотрудничестве с Международной организацией по миграции вернуло чартерными рейсами из России еще 17 соотечественников, оказавшихся в тяжёлой ситуации.

По данным Агентства внешней трудовой миграции, 1 из них был привезен из Екатеринбурга, 2 из Казани, 2 из Москвы, 5 из Башкортостана и 7 из Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что из Санкт-Петербурга на родину возвращены 7 узбекистанцей и 15 из Москвы. Ранее 299 граждан Узбекистана были доставлены из Абхазии чартерными рейсами.

«Следует отметить, что наши соотечественники, привезенные при поддержке Агентства по иностранной трудовой миграции, Международной организации по миграции и посольства нашей страны в Москве, в основном больные, беременные и граждане, потерявшие своих кормильцев», - отмечается в сообщении ведомства.