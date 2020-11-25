[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 ноября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Узбекистан вернул на родину ещё 17 граждан, оказавшихся в тяжелом положении в России

CentralAsia (UZ) -  Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана в сотрудничестве с Международной организацией по миграции вернуло чартерными рейсами из России еще 17 соотечественников, оказавшихся в тяжёлой ситуации.

По данным Агентства внешней трудовой миграции, 1 из них был привезен из Екатеринбурга, 2 из Казани, 2 из Москвы, 5 из Башкортостана и 7 из Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что из Санкт-Петербурга на родину возвращены 7 узбекистанцей и 15 из Москвы. Ранее 299 граждан Узбекистана были доставлены из Абхазии чартерными рейсами.

«Следует отметить, что наши соотечественники, привезенные при поддержке Агентства по иностранной трудовой миграции, Международной организации по миграции и посольства нашей страны в Москве, в основном больные, беременные и граждане, потерявшие своих кормильцев», - отмечается в сообщении ведомства.

print
  • Мужчина захватил в заложники шестерых детей под Петербургом
  • Алина Кабаева за год заработала более $10 миллионов в медиа , - The Insider
  • В Казахстане коронавирусом заражены более 127 тыс. человек


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com