ФСБ России предотвратила теракты, задержав граждан Центральной Азии

CentralAsia (UZ) - Федеральная служба безопасности России пресекла деятельность межрегиональной ячейки международной террористической организации «Исламское государство».

Как сообщает 25 ноября пресс-служба ФСБ РФ, участники группировки «намеревались совершить диверсионно-террористические акты в московском регионе. Целью деятельности ячейки также являлось вовлечение в ряды «Исламского государства» новых членов и финансирование терроризма»

В рамках возбужденного уголовного дела о преступлении террористической направленности на территории Владимирской области установлен и задержан участник группы, гражданин одной из стран Центральной Азии.

В ходе следственных действий по местам пребывания радикальных исламистов обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, иные предметы и документы.