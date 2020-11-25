ФСБ России предотвратила теракты, задержав граждан Центральной Азии

- Узбекистан, происшествия
- 15:27, 25 ноября 2020
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- Обновлено: 15:32, 25 ноября 2020
CentralAsia (UZ) - Федеральная служба безопасности России пресекла деятельность межрегиональной ячейки международной террористической организации «Исламское государство».
Как сообщает 25 ноября пресс-служба ФСБ РФ, участники группировки «намеревались совершить диверсионно-террористические акты в московском регионе. Целью деятельности ячейки также являлось вовлечение в ряды «Исламского государства» новых членов и финансирование терроризма»
В рамках возбужденного уголовного дела о преступлении террористической направленности на территории Владимирской области установлен и задержан участник группы, гражданин одной из стран Центральной Азии.
В ходе следственных действий по местам пребывания радикальных исламистов обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, иные предметы и документы.