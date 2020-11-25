В Туркменистане бюджетники собирают деньги на транспаранты ко Дню нейтралитета и плакаты о COVID-19

CentralAsia (TM) - В Лебапском велаяте Туркменистана с работников бюджетных организаций опять собирают деньги для покрытия расходов очередного мероприятия властей.

Как рассказали "Азаттык" несколько лебапских бюджетников, очередной сбор денег в Фарапском и Дарганатинском этрапах начался на прошлой неделе. С сотрудников полиции, работников образования, школ, детсадов, больниц и поликлиник собирают от 70 до 100 манатов ($20-$28), в зависимости от размера их зарплат.

«Руководители учреждений заявили, что деньги будут потрачены на создание транспарантов и лозунгов, посвящённых 25-летию Нейтралитета Туркменистана, который будет отмечаться 12 декабря. По их словам, лозунги будут вывешены на улицах», рассказал бюджетный работник из Фарапа, говоривший на условиях анонимности.

Кроме того, бюджетникам сказали, что часть денег пойдёт на покупку информационных плакатов о мерах профилактики коронавируса, ношении масок, 2-метровой социальной дистанции, использование антисептиков. «Эти плакаты также будут вывешены на улицах этрапов и сёл», рассказал бюджетник.

Отказывающимся делать принудительные взносы бюджетникам, как это обычно бывает, грозят увольнением с работы.

В Туркменистане вымогательство денег с бюджетных работников для покрытия расходов на мероприятия, проводимые государственными органами, наблюдается на протяжении многих лет и превратилось в обычное явление. Деньги среди прочего собирают для найма работников на сбор хлопка, прополку полей, покупку президентских портретов и велосипедов.