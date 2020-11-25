Казахстан передал Кыргызстану 400 мобильных аппаратов ИВЛ (фото)

CentralAsia (KZ) - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, в рамках исполнения поручения президента Касым-Жомарта Токаева, направило в Кыргызстан гуманитарный груз.

Так, в Кыргызстан отправлено 400 комплектов мобильных аппаратов искусственной вентиляции легких «Кокчетав-4П» и 2 млн медицинских масок, произведенных на казахстанских предприятиях.



Стоимость аппаратов ИВЛ «Кокчетав-4П» завода АО «Тыныс» составляет 328 млн тенге, медицинских масок производства ТОО «Dolce pharm» и ТОО «Mega pharm» - 61 млн тенге, говорится в сообщении ведомства.

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