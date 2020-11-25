Празднование 25-летия нейтралитета Туркменистана пройдёт без зрителей

CentralAsia (TM) - Торжества по случаю 25-летия объявления нейтралитета Туркменистана будут проходить без зрителей. Об этом сообщило издание Orient.

Количество участников мероприятий, запланированных на ноябрь-декабрь, ограничивается для «предотвращения завоза и распространения в Туркменистане острых инфекционных заболеваний». При этом Orient отмечает, что «в Туркменистане не зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом нового типа».

Концерт мастеров искусств, заключительный концерт конкурса молодых певцов «Сияющая звезда года» и детскую новогоднюю елку в здании Торгово-промышленной палаты граждане смогут увидеть только по телевизору. Также без зрителей пройдут спортивные мероприятия.

Довольно строгие санитарные меры вводятся в Туркменистане с июля. Тогда страну посетила миссия Всемирной организации здравоохранения. Члены миссии не стали настаивать на недостоверности официальной версии об отсутствии COVID-19, но порекомендовали чиновникам вести себя так, как будто вирус в стране все же есть.

На днях стало известно об ужесточении порядка перемещения между регионами. Ранее вопрос о поездке каждого человека решала специальная комиссия, но у всех категорий граждан был шанс получить ее одобрение. Теперь же поездки граждан старше 50 лет и принадлежащих к иным группам риска полностью запрещены.

Также в стране введен жесткий масочный режим. Людей, появляющихся без масок в общественных местах, штрафуют, угрожают арестом.