- Туркменистан, общество
- 16:52, 25 ноября 2020
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CentralAsia (TM) - Туркменистан отправит Афганистану гуманитарную помощь в виде медицинских препаратов, продовольствия, текстиля и хозяйственных товаров.
Это очередной шаг в рамках принятой Туркменистаном в феврале нынешнего года специальной программы по Афганистану, предусматривающей оказание системной поддержке южному соседу. Дружеский жест посвящен 25-летию туркменского нейтралитета, сообщили местные СМИ.
Распоряжение о поставке новой партии гуманитарного груза афганской стороне подписал 24 ноября президент Гурбангулы Бердымухамедов.
Документ предписывает Минздраву совместно с Минтекстиля и Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана сформировать содержимое гуманитарного конвоя, включив в него фармацевтическую продукцию и медсредства, продукты питания, текстильные изделия и другие предметы бытового назначения.
Организует передачу гуманитарного груза МИД Туркменистана.
В августе 2020 года Туркменистан направил в Афганистан медицинское оборудование для борьбы с пандемией коронавируса — аппараты для ПЦР-диагностирования.