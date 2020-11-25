Туркменистан отправит Афганистану гуманитарную помощь

CentralAsia (TM) - Туркменистан отправит Афганистану гуманитарную помощь в виде медицинских препаратов, продовольствия, текстиля и хозяйственных товаров.

Это очередной шаг в рамках принятой Туркменистаном в феврале нынешнего года специальной программы по Афганистану, предусматривающей оказание системной поддержке южному соседу. Дружеский жест посвящен 25-летию туркменского нейтралитета, сообщили местные СМИ.

Распоряжение о поставке новой партии гуманитарного груза афганской стороне подписал 24 ноября президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ предписывает Минздраву совместно с Минтекстиля и Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана сформировать содержимое гуманитарного конвоя, включив в него фармацевтическую продукцию и медсредства, продукты питания, текстильные изделия и другие предметы бытового назначения.

Организует передачу гуманитарного груза МИД Туркменистана.

В августе 2020 года Туркменистан направил в Афганистан медицинское оборудование для борьбы с пандемией коронавируса — аппараты для ПЦР-диагностирования.