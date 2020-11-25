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  25 ноября 2020
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На рынке в Туркменистане произошел крупный пожар

CentralAsia (TM) -  На центральном рынке города Йолотен Марыйского велаята Туркменистана произошел крупный пожар. Об этом 25 ноября сообщило издание «Хроника Туркменистана».

Пожар произошел еще в ночь на 9 ноября, но журналистам стало известно об этом только сейчас. По информации источников издания, сгорели около 50 магазинов. Никто из людей не пострадал.

По неподтвержденным данным, причиной возгорания стал электрообогреватель, который кто-то из торговцев оставил включенным.

Источники «Хроники Туркменистана» сообщают, что полиция не пускала на рынок предпринимателей, которые хотели спасти свое имущество. А пожарные оказались не готовы к работе. В их машинах не было воды и специальных растворов. В итоге возгорание ликвидировали пожарные из города Мургаб, расположенного в 40 километрах от Йолотена.

Отмечается, что власти и руководство рынка не оказали помощи предпринимателям, которые потеряли свое имущество. Вместо этого с них потребовали сдать деньги на ремонт.

Стоит отметить, что сейчас работа рынков в Туркменистане ограничена из-за карантина по COVID-19 (который, по официальной версии, не проник в страну). На некоторых базарах сократили время работы (например, вместо двух дней в неделю там теперь торгуют один день). Некоторые рынки закрыты полностью. Компенсаций торговцам не предлагается, поэтому они вынуждены работать нелегально — стоять с товаром на улицах или торговать вразнос в больницах и других госучреждениях.

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