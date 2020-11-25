Рустами Эмомали встретился с первым зампредседателя Госдумы РФ

CentralAsia (TJ) - В рамках официального визита в Москву 25 ноября председатель Маджлиси Таджикистана, председатель города Душанбе Рустами Эмомали встретился с первым заместителем председателя Госдумы Александром Жуковым. Об этом сообщает НИАТ «Ховар».

В ходе встречи были рассмотрены вопросы относительно текущего состояния и перспектив двустороннего сотрудничества между Таджикистаном и Россией, в частности, в области межпарламентских связей.

Участники встречи высоко оценили итоги официального визита президента Таджикистана в Россию (в апреле 2019 года), в ходе которого был подписан ряд документов о сотрудничестве.

Также стороны уделили внимание укреплению и расширению взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической сфере и привлечению инвестиций в экономику.

Было отмечено, что парламенты двух стран вносят ценный вклад в укрепление стратегического партнерства между государствами, что отражается в новых формах межрегионального сотрудничества. Сегодня более 80 регионов России наладили сотрудничество с Таджикистаном. Однако в этом направлении имеется много неиспользованных потенциалов.

В этой связи созданы возможности для расширения взаимовыгодного сотрудничества, включая создание совместных предприятий на базе местного сырья с использованием российских технологий и его дальнейший экспорт на рынки этой страны.

Рустами Эмомали затронул вопросы двустороннего гуманитарного и социального сотрудничества и обратил внимание российской стороны на вопросы трудовой миграции, которая является одним из актуальных вопросов двусторонних отношений.

Распространение пандемии коронавируса в мире создало некоторые ограничения на деятельность трудовых мигрантов, отметили участники.

В связи с этим было отмечено, что граждане Таджикистана, проживающие на территории России, у которых некоторые документы не соответствуют законодательству этой страны, амнистируются до 15 декабря 2020 года и могут быть перерегистрированы.

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