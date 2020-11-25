В Казахстане за неделю от коронавируса скончались 45 человек

CentralAsia (KZ) - С 16 по 22 ноября в Казахстане зарегистрировано 45 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции. Об этом сегодня сообщает Министерство здравоохранения РК.



Новые случаи смерти выявлены 13 регионах:



- в городе Алматы - 9: мужчины – 1960, 1942, 1943, 1942, 1951 годов рождения, женщины – 1937, 1946, 1927, 1951 годов рождения;



- в Восточно-Казахстанской области - 8: мужчины – 1940, 1939, 1954, 1944, 1942 годов рождения, женщины – 1963, 1949, 1968 годов рождения;



- в городе Нур-Султан - 6: мужчины – 1953, 1962, 1979, 1978 годов рождения, женщины – 1983, 1961 годов рождения;



- в Северо-Казахстанской области - 5: мужчина – 1942 года рождения, женщина – 1935, 1949, 1959, 1939 годов рождения;



- в Акмолинской области - 3: мужчины – 1938, 1957 годов рождения, женщина – 1939 года рождения;



- в Алматинской области - 3: мужчины – 1944, 1963, 1938 годов рождения;



- в Атырауской области - 2: мужчины – 1950, 1955 годов рождения;



- в Костанайской области - 2: мужчина – 1954 года рождения, женщина – 1945 года рождения;



- в Мангистауской области - 2: мужчины – 1946, 1961 годов рождения;



- в Павлодарской области - 2: мужчина – 1940 года рождения, женщина – 1980 года рождения;



- в Западно-Казахстанской области - 1: мужчина – 1940 года рождения;



- в Карагандинской области - 1: мужчина – 1953 года рождения;



- в городе Шымкент - 1: мужчина – 1946 года рождения.



Итого по Республике Казахстан с начала пандемии зарегистрировано 1990 случаев с летальным исходом от коронавируса.



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