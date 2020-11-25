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  25 ноября 2020
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Узбекистан приобрёл в Австрии технику для железнодорожного путевого хозяйства

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистан из Австрии была привезена современная техника, предназначенная для выправки железнодорожного пути, в также для уплотнения балласта. Она применяется при строительстве, ремонте и текущем содержании пути, сообщила пресс-служба компании "Узбекистон темир йуллари".

"Новая техника будет обеспечивать устойчивость пути на прямых и изогнутых (кривых) участках рельсов, что позволит организовать плавное движение поездов, – рассказывает Муслим Ортикбаев, заместитель начальника Управления дорожного хозяйства. – Основная задача техники заключается в выравнивании, поднятии железнодорожного полотна и уплотнении слоя под шпалами. С помощью специального прибора на передней части машины измеряются геометрические параметры дороги. Результат анализируется автоматически и отправляет данные в головной компьютер машины и механизм начинает свою работу. Данная техника способна фиксировать порядка 3000 шпал в час".

Кабина машиниста новой техники оснащена современным оборудованием, работа компьютеризированна и автоматизирована.

"С помощью этой техники, на приведение в соответствие одного километра железной дороги потребуется всего два часа, – поясняет Эркин Кенжаев, заместитель начальника мастерской Путевого хозяйства. – Машина одновременно производит выправку, рихтовку и подбивку железнодорожного пути. Работает при любых погодных условиях. При участии инженеров из Австрии организовано обучение наших специалистов и повышение квафиликации сотрудников АО “Узбекистон темир йуллари”.

По словам специалистов, в настоящее время в Узбекистане насчитывается более 20 единиц такой техники, которая используется при выправке железных дорог во всех регионах республики.

В настоящее время протяженность железных дорог Узбекистана достигла 7500 километров.

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