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  25 ноября 2020
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Госучреждения Туркменистана будут использовать бактерицидные лампы для обеззараживания

CentralAsia (TM) -  Для усиления профилактики инфекционных заболеваний, в министерствах и отраслевых ведомствах Туркменистана будут использованы ультрафиолетовые лучи (бактерицидные лампы) для проведения обеззараживающих и профилактических мероприятий.

Ультрафиолетовые лампы убивают вирусы и считаются дополнительным средством профилактики. Их рекомендуется использовать не менее 15 минут.

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