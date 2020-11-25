Госучреждения Туркменистана будут использовать бактерицидные лампы для обеззараживания

CentralAsia (TM) - Для усиления профилактики инфекционных заболеваний, в министерствах и отраслевых ведомствах Туркменистана будут использованы ультрафиолетовые лучи (бактерицидные лампы) для проведения обеззараживающих и профилактических мероприятий.

Ультрафиолетовые лампы убивают вирусы и считаются дополнительным средством профилактики. Их рекомендуется использовать не менее 15 минут.