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  25 ноября 2020
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ОБСЕ дала рекомендации Туркменистану по предотвращению COVID-19 в тюрьмах

CentralAsia (TM) -  Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) провела для властей Туркменистана онлайн-семинар по совершенствованию системы охраны здоровья в тюрьмах. Об этом сообщается на сайте центра ОБСЕ в Ашхабаде.

Семинар проходил 23 и 24 ноября, его вели эксперты из Великобритании, Шведской службы тюрем и пробации, Международной тюремной реформы, Всемирной организации здравоохранения и Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека.

Слушателями семинара стали депутаты Меджлиса (парламента), сотрудники аппарата омбудсмена, представители Института государства, права и демократии, Коллегии адвокатов Ашхабада, а также различных правоохранительных органов.

«Особое внимание было уделено мерам реагирования и профилактики COVID-19, а также чрезвычайных ситуаций в тюрьмах в целях обеспечения безопасности заключенных и сотрудников пенитенциарных учреждений», — отмечается в сообщении ОБСЕ.

По официальной версии, COVID-19 не проник в Туркменистан. Но источники независимых СМИ регулярно сообщают о заболевших этой инфекцией и умерших от нее.

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