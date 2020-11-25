Узбекистан создаст собственную площадку по производству вакцин за $53 миллиона

CentralAsia (UZ) - Узбекистан намерен реализовать проект, в результате которого сможет производить необходимые для населения вакцины, в том числе от коронавируса.

Это предусмотрено постановлением президента Узбекистана "О комплексных мерах по развитию биотехнологий и совершенствованию системы обеспечения биологической безопасности страны".

Реализация плана обойдется примерно в 53 миллиона долларов, сообщает uzreport.

Кроме этого, планируется создать не только производство вакцин, но и современную лабораторию третьего уровня безопасности, где можно будет заниматься разработкой новых видов вакцин, изучать штаммы вирусов. Создание лаборатории обойдется в 8 миллионов долларов.

После реализации проекта страна сможет сама производить необходимые для населения вакцины, в том числе от коронавируса и других инфекций.