Узбекистан создаст собственную площадку по производству вакцин за $53 миллиона

- Узбекистан, общество
- 20:15, 25 ноября 2020
- Просмотров: 105
CentralAsia (UZ) - Узбекистан намерен реализовать проект, в результате которого сможет производить необходимые для населения вакцины, в том числе от коронавируса.
Это предусмотрено постановлением президента Узбекистана "О комплексных мерах по развитию биотехнологий и совершенствованию системы обеспечения биологической безопасности страны".
Реализация плана обойдется примерно в 53 миллиона долларов, сообщает uzreport.
Кроме этого, планируется создать не только производство вакцин, но и современную лабораторию третьего уровня безопасности, где можно будет заниматься разработкой новых видов вакцин, изучать штаммы вирусов. Создание лаборатории обойдется в 8 миллионов долларов.
После реализации проекта страна сможет сама производить необходимые для населения вакцины, в том числе от коронавируса и других инфекций.