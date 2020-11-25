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  26 ноября 2020
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Умер Диего Марадона

CentralAsia (CA) -  Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет, сообщает Ole. Бывший игрок сборной Аргентины умер из-за остановки сердца.

В начале ноября Марадона был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг, а 11 ноября его выписали. Сегодня аргентинец перенес остановку сердца и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Марадона в качестве футболиста защищал цвета аргентинских Архентинос Хуниорс, Бока Хуниорс и Ньюэллс Олд Бойз, испанских Барселоны и Севильи, а самый успешный отрезок карьеры провел в Наполи. В сборной Аргентины футболист провел 91 матч, забил 34 мяча и выиграл золото чемпионата мира-1986 и серебро ЧМ-1990. Во время ЧМ-1994 он сдал положительный допинг-тест на запрещенные препараты и был дисквалифицирован на 15 месяцев.

После выступлений в качестве футболиста Марадона несколько раз начинал тренерскую карьеру. С 2008 по 2010 год он возглавлял сборную Аргентины, с которой дошел до четвертьфинала ЧМ-2010. С 2019 года работал с клубом Химнасия из Ла-Платы.

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