Умер Диего Марадона

CentralAsia (CA) - Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет, сообщает Ole. Бывший игрок сборной Аргентины умер из-за остановки сердца.

В начале ноября Марадона был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг, а 11 ноября его выписали. Сегодня аргентинец перенес остановку сердца и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Марадона в качестве футболиста защищал цвета аргентинских Архентинос Хуниорс, Бока Хуниорс и Ньюэллс Олд Бойз, испанских Барселоны и Севильи, а самый успешный отрезок карьеры провел в Наполи. В сборной Аргентины футболист провел 91 матч, забил 34 мяча и выиграл золото чемпионата мира-1986 и серебро ЧМ-1990. Во время ЧМ-1994 он сдал положительный допинг-тест на запрещенные препараты и был дисквалифицирован на 15 месяцев.

После выступлений в качестве футболиста Марадона несколько раз начинал тренерскую карьеру. С 2008 по 2010 год он возглавлял сборную Аргентины, с которой дошел до четвертьфинала ЧМ-2010. С 2019 года работал с клубом Химнасия из Ла-Платы.