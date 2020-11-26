Монголка стала победительницей в спортивной одежде конкурса красоты Мисс Земля-2020

CentralAsia (MNG) - Мисс Земля 2020, одно из трех крупнейших конкурсов красоты, продолжается успешно, хотя и виртуально. Красавица Монголии Б.Баттогтох, представляющая Монголию, стала победительницей конкурсов спортивной одежды, с наряду красавицами Нигерии, России и США.

Впервые в истории Мисс Земля увенчает нового обладателя титула виртуальной коронационной ночью 29 ноября 2020 года из-за пандемии COVID-19.

В настоящее время Б. Баттогтох живет в Италии и изучает кулинарию.

Я выросла в городке недалеко от границы с Россией и Казахстаном, где температура зимой достигала -50-45 градусов по Цельсию. Я выросла в сельской местности в традиционной монгольской юрте. Каждое утро перед тем, как пойти в школу, я просыпалась в морозном доме и был тем, кто отапливал дом углем, потому что я была старшим из моих братьев и сестер. Нам также придется каждый день носить с собой ведрами воду для приготовления еды. Но для меня это было прекрасное и особенное время. Мои родители много работали, поэтому я отвечала за домашнее хозяйство и за своих братьев. Мы проводили дни за учебой, потому что нам всегда нравилось узнавать что-то новое, хотя в доме не хватало электричества, и нам часто приходилось читать при свечах, -говорила она на презентации конкурса красоты.И она представила свою страну на конкурсе с речью: «Монголия — это страна вечно синего неба, где солнце светит в среднем 266 дней в году. Когда-то мы были самой большой империей, которую когда-либо видел мир. Это земля гордых и храбрых людей, диких лошадей, обширных нетронутых пейзажей гор, озер и пустынь. Это также земля безграничных возможностей, которые могут помочь ответить на глобальные энергетические вызовы. Например, возобновляемые ресурсы страны могут дать энергию для всей Азии и удовлетворить значительную часть глобального спроса на электроэнергию».

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