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  26 ноября 2020
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Второй монгол в южнокорейской баскетбольной лиге. Видео

CentralAsia (MNG) -  Ранее монгольские СМИ представили Батбаяра, монгола, который играет за «Seoul Samsung Thunders», лучшую баскетбольную команду лиги Южной Кореи. Однако Батбаяр —не единственный монгол в южнокорейской профессиональной баскетбольной лиге.


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Гражданин Монголии Хишигээ Болдсух в настоящее время строит свои надежды на то, что станет национальным игроком баскетбольного клуба Университета Ханьян. Он пробыл в Корее 10 лет и недавно получил корейское гражданство под именем «Ли Гын-хви (이근휘)» чтобы играть в лиге. Раньше он жил со своей бабушкой в Монголии, но когда она скончалась, в 2009 году он уехал жить и учиться в Корею.


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Он с детства интересовался баскетболом. Имея рост 1,89 метра и вес 87 кг, он обладает быстрой ногой и способностью броски мяча на большие расстояния. Чон Джэ Хун, директор баскетбольной команды Университета Ханьян, сказал: «У него есть дальность и точность бросок с больших расстояний».

Сезон 19/20 KBL был преждевременно отменен впервые в истории лиги из-за вспышки COVID-19 в Южной Корее.



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