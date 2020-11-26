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  26 ноября 2020
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Odey обвиняет Rio Tinto в уничтожении стоимости монгольской шахты Оюу-Толгой

CentralAsia (MNG) -  Odey Asset Management обвинила Rio Tinto в подрыве стоимости из-за бездействия в связи с проблемами Turquoise Hill, через которую Rio Tinto владеет гигантским медным рудником в Монголии. Turquoise Hill, зарегистрированная в Канаде, владеет двумя третями рудника Ою Толгой, а остальная часть принадлежит правительству Монголии. Rio Tinto владеет 51% акций Turquoise Hill.

Odey сказала, что Rio Tinto допускает ложный рынок для акций Turquoise Hill с выпуском прав канадской компании на горизонте. Фонду Crispin Odey's fund принадлежат акции Rio Tinto и короткая позиция в Turquoise Hill.

В письме финансовому директору Rio Tinto Якобу Стаушолму фонд сообщил, что Turquoise Hill потребует выпуска прав на сумму 8,9 млрд долларов после задержек и перерасхода бюджета в Оюу-Толгой. Odey призвала Стаушолма сообщить, намеревается ли Rio Tinto гарантировать выпуск прав, чтобы акционеры могли понять позицию компании.

Rio Tinto снизила прогнозы по запасам меди для Оюу-Толгой и повысила оценку затрат в июле. Проект нацелен на то, чтобы стать одним из крупнейших мировых источников меди и рассматривается как наиболее важный актив роста Rio Tinto.

Проверку Оюу-Толгой Odey возглавляет Генри Стил, бывший исполнительный помощник финансового директора Rio Tinto в 2011 году. Генри Стил управляет сконцентрированным фондом природных ресурсов Odey.

«Как главный финансовый директор Rio Tinto, а также директор Rio Tinto, Odey считает, что теперь у вас есть фидуциарная обязанность немедленно исправить ситуацию», - написал Стил Стаушолму.

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